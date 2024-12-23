Автобус А‑89 продлят до улицы Долгополова

Автобус А-89 планируют продлить до остановки «Улица Долгополова» в Нижнем Новгороде. Такие изменения намерены ввести с 1 января 2025 года, сообщили в ЦРТС.
Составы будут ездить по улицам Чаадаева, Ярошенко, Рябцева, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, Советской, площади Революции, улицам Прокофьева и Долгополова. Из пути движения исключат улицы Березовская, Гвардейцев, 50-летия Победы, Страж Революции, Сормовское шоссе, а также временные участки, которые вводили из-за отсутствия трамваев № 6 и № 7. Речь идет об улицах Акмолинской, Народной, Чебоксарской и Гордеевской.
С нового года на маршруте А-89 будут работать пять автобусов среднего класса.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Евгений Люлин раскритиковал транспортную реформу в Нижнем Новгороде. По его словам, средств на реализацию транспортной реформы выделили много, и ввели по ней достаточно много изменений, однако кроме неудобств нижегородцам реформа ничего не принесла.