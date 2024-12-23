Автобус А‑89 продлят до улицы Долгополова

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Евгений Люлин раскритиковал транспортную реформу в Нижнем Новгороде. По его словам, средств на реализацию транспортной реформы выделили много, и ввели по ней достаточно много изменений, однако кроме неудобств нижегородцам реформа ничего не принесла.