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Нижегородского перевозчика оштрафуют за высадку пассажиров из Т-81

Водитель высадил всех пассажиров из-за нескольких безбилетников.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде на перевозчика «Мещеряков и Компания» по результатам проверки наложены штрафы из-за водителя, который высадил всех пассажиров из-за нескольких безбилетников. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

Перевозчику направлена претензия об уплате штрафов за выявленные в результате проверки нарушения, а водитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, водитель маршрутки в Нижнем Новгороде, не завершив поездку по маршруту, потребовал у пассажиров покинуть салон автобуса, так как трое не оплатили проезд.