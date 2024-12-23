Нижегородского перевозчика оштрафуют за высадку пассажиров из Т-81

В Нижнем Новгороде на перевозчика «Мещеряков и Компания» по результатам проверки наложены штрафы из-за водителя, который высадил всех пассажиров из-за нескольких безбилетников. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.
Перевозчику направлена претензия об уплате штрафов за выявленные в результате проверки нарушения, а водитель привлечен к дисциплинарной ответственности.
Напомним, водитель маршрутки в Нижнем Новгороде, не завершив поездку по маршруту, потребовал у пассажиров покинуть салон автобуса, так как трое не оплатили проезд.