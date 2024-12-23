В ИМБП заявили, что очередной изоляционный эксперимент может стартовать в 2026 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Очередной международный наземный изоляционный эксперимент может стартовать в 2026 году. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
«Мы предполагаем провести очередной изоляционный эксперимент. Его программа — запрос наших специалистов. Если все сложится и программа будет сформирована, то такой комплексный эксперимент планируется на 2026 год», — сказал Орлов.
По его словам, ИМБП продолжает получать заявки от зарубежных стран, потенциально готовых участвовать в данных проектах совместно с Россией. «У нас уже есть заявки от наших иностранных партнеров, которые готовы участвовать в подобных проектах. Эти страны на данный момент мы не будем называть, но несколько таких заявок уже лежат на столе», — отметил Орлов.
В ноябре в Москве завершился международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, моделирующий годовой полет на Луну. Он стартовал 14 ноября прошлого года. Шесть членов экипажа из РФ и Белоруссии провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны.