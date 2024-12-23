В ИМБП заявили, что очередной изоляционный эксперимент может стартовать в 2026 году

По его словам, ИМБП продолжает получать заявки от зарубежных стран, потенциально готовых участвовать в данных проектах совместно с Россией. «У нас уже есть заявки от наших иностранных партнеров, которые готовы участвовать в подобных проектах. Эти страны на данный момент мы не будем называть, но несколько таких заявок уже лежат на столе», — отметил Орлов.