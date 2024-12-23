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В Ростовской области уволили инспектора ДПС, получившего взятку у водителя УАЗа

Скандал со взяткой на посту ДПС расследуют в Ростовской области, уволен один из инспекторов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уволили инспектора ДПС, взявшего 5 тысяч рублей взятки с водителя автомобиля УАЗ. Сейчас ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

— Принято решение об увольнении. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины, сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке, — прокомментировали в полиции.

По предварительным данным МВД, инцидент произошел на посту контроля в Донецке. Во время проверки выяснили, что правоохранитель взял деньги «за беспрепятственный проезд незарегистрированного в установленном порядке ТС».

Добавим, проверку начали после видео, опубликованного в социальных сетях. В ролике один из водителей представился волонтером и пожаловался на инспектора ДПС, который якобы взял плату за проезд с автомобиля, перевозившего гуманитарную помощь.