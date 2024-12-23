Новогодний ретропоезд будет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом в новогодние праздники. Рейсы запланированы 29 и 30 декабря, а также с 2 по 8 января, сообщили в ЦРТС.
Из Нижнего Новгорода состав отправится в 10.45, а прибудет на станцию Арзамас-2 в 12.55. Обратно он стартует со станции Арзамас-1 в 17.25 и вернется в столицу Нижегородской области в 19.50.
В Арзамасе нижегородцы смогут посетить Арзамасский историко-художественный музей, мемориальный музей Горького, литературный музей имени Гайдара, Арзамасский театр драмы и прогуляться в центре города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на 10% увеличилось число бронирований жилья нижегородцами в Санкт-Петербурге в период новогодних каникул.