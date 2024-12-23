Новогодний городок открылся в Хабаровске

Площадь Ленина и фонтаны украшены световыми конструкциями и гирляндами с теплым светом. Вокруг аллей установлены маленькие елочки и новые арт-объекты, а также уже знакомые «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». Новогодняя программа на площади будет длиться все праздничные выходные — с парадом сказочных персонажей, новогодними эстафетами, мастер-классами и зимними забавами, такими как хоккей на валенках.