Новогодний городок открылся в Хабаровске

В Хабаровске на площади Ленина открылся новогодний городок. На елке засияли огни, а Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи устроили для жителей и гостей города веселый праздник с хороводами, конкурсами и подарками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«На площади Ленина впервые установлена уникальная ледяная горка с четырьмя спусками, украшенная символами Хабаровского края. Также впервые появились восемь ледяных чаш. На аллее елок муниципалитетов установлена елка, подаренная Хабаровским краем городу Дебальцево. Рядом с ней расположена табличка с QR-кодом, ведущим на сайт “Сердца хватит”», — рассказали в комитете по делам молодежи Хабаровского края.
Площадь Ленина и фонтаны украшены световыми конструкциями и гирляндами с теплым светом. Вокруг аллей установлены маленькие елочки и новые арт-объекты, а также уже знакомые «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». Новогодняя программа на площади будет длиться все праздничные выходные — с парадом сказочных персонажей, новогодними эстафетами, мастер-классами и зимними забавами, такими как хоккей на валенках.
В новогоднем городке вновь открылась ярмарка «АмурФест. Зима», организованная в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Для молодых предпринимателей предусмотрены отапливаемые торговые места.
Также стартовал конкурс на звание «Лучший мастер декоративно-прикладного искусства», победитель будет выбран путем народного голосования. Ярмарка работает с 22 декабря по 12 января: будни с 13 до 20 часов, выходные и праздники с 12 до 22 часов.