ЦИК: более 3 миллионов человек подписались за выдвижение пяти претендентов кандидатами в президенты

Так, установлено, что в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко свои подписи поставили 2 миллиона 518,145 тысячи человек. Еще 134 тысячи 472 избирателя поддержали выдвижение главу Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, 125 тысячи 577 — первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова, 121 тысяча 77 человек поставили подписи за выдвижение Анны Канопацкой и 112 тысяч 779 человек поддержали выдвижение Александра Хижняка.