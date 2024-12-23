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ГПК: около 2,6 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в ЕС ожидают на границе 2580 фур. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Меньше всего фур с пятницы проследовало в Литву через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили 14% транспорта от нормы, то есть 70 из 500 авто.

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через польский погранпереход «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Перед пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 973 большегруза. Сотрудники данного погранперехода за два дня оформили 64% фур от нормы. Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 680 грузовиков. На территорию Латвии проследовал 31% автомобилей.

ЕС