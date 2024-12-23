ГПК: около 2,6 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через польский погранпереход «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Перед пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 973 большегруза. Сотрудники данного погранперехода за два дня оформили 64% фур от нормы. Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 680 грузовиков. На территорию Латвии проследовал 31% автомобилей.