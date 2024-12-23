В Находке родители собирают подписи в защиту учителя, набросившегося на ученика

«В тот злополучный день у детей была контрольная по математике. Школьник её написал, подошёл к столу преподавателя, швырнул ему в лицо этот лист, обозвал нецензурно и плюнул. Видимо, нервы педагога сдали!» — написала в соцсетях местная жительница, знакомая с ситуацией.