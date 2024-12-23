В Находке родители собирают подписи в защиту учителя, набросившегося на ученика

В Находке родители учеников школы № 25 составили петицию в защиту учителя математики, уволившегося после инцидента с учеником. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на программу «Вести: Приморье».
Родители учащихся школы № 25 в Находке создали петицию с целью защитить доброе имя учителя. Преподаватель уволился после того, как многие узнали о его агрессивном поведении по отношению к одному из учеников.
По словам очевидцев в соцсетях, мальчик неоднократно срывал уроки и был не на очень хорошем счету у администрации школы.
«В тот злополучный день у детей была контрольная по математике. Школьник её написал, подошёл к столу преподавателя, швырнул ему в лицо этот лист, обозвал нецензурно и плюнул. Видимо, нервы педагога сдали!» — написала в соцсетях местная жительница, знакомая с ситуацией.
Напомним, конфликт педагога и ученика стал достоянием общественности после появления в соцсетях видео. На кадрах было видно, как преподаватель схватил ученика и кричал на него. Уже тогда многие связали приступ агрессии с предыдущим неподобающим поведением ученика.