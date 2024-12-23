В Башкирии обнаружили еще 171 новый случай заражения ковидом

В Башкирии растет число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике Минздрава республики, за сутки был диагностирован 171 новый случай инфицирования ковидом. За все время пандемии в Башкирии вирус был найден у 428 733 человек.
На сегодняшний день на стационарном лечении из-за осложнений, вызванных ковидом, находятся 119 пациентов. Амбулаторно лечится 1400 инфицированных.
Показатель выздоровления за сутки вырос на 195 случаев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.