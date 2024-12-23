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В Башкирии обнаружили еще 171 новый случай заражения ковидом

В Башкирии увеличилось число заболевших ковидом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике Минздрава республики, за сутки был диагностирован 171 новый случай инфицирования ковидом. За все время пандемии в Башкирии вирус был найден у 428 733 человек.

На сегодняшний день на стационарном лечении из-за осложнений, вызванных ковидом, находятся 119 пациентов. Амбулаторно лечится 1400 инфицированных.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 195 случаев.

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