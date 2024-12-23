Новый участок «Скандинавии» открылся раньше срока. Смотрите, какой он стал

Это участок с 100-го по 124-й километр. Он стал шестиполосным. Его строительная длина — 24,05 км, ширина проезжей части — 22,5 м, разделительной полосы — 5 м, обочин — 3,75 м. Его дорожная одежда состоит из пяти слоев: песок, щебеночно-песчаная смесь и три слоя асфальтобетона. Есть две развязки: на 114-м километре — со съездами в сторону поселков Лейпясуо и Стрельцово, на 123-м километре — с региональной дорогой Моховое — Ключевое. На 105-м и 117-м километрах в насыпи дороги устроены скотопрогоны: там проходят пути миграции диких зверей. Плюс по обеим сторонам проезжей части установлены сетчатые ограждения, которые не позволят животным выходить на трассу.