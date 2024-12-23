Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России подвел итоги

«Наше участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане длится с весны 2022 года, и нынешние гастроли будут уже пятым опытом такого сотрудничества. Благодаря участию в Плане перед ансамблем “Донбасс” открываются новые горизонты, мы получаем уникальный и богатейший профессиональный опыт. Регион за регионом мы знакомимся с нашей необъятной и такой разной Россией, а Россия — с нами. Зрители везде нас очень тепло принимают, и это очень вдохновляет, помогает непрерывно совершенствоваться в творчестве. От всей души благодарим РОСКОНЦЕРТ за всестороннюю поддержку — она без преувеличения бесценна!» — подчеркнула генеральный директор-художественный руководитель Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Ольга Горячева.