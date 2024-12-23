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Rammstein поделились документальным фильмом о гастролях за последние пять лет

Немецкий метал-коллектив Rammstein на своем YouTube-канале представил документальную картину Rammstein World Stadium Tour 2019−2024, посвященную гастролям группы за последние пять лет.

Источник: Звук

Немецкий метал-коллектив Rammstein на своем YouTube-канале представил документальную картину Rammstein World Stadium Tour 2019−2024, посвященную гастролям группы за последние пять лет.

В проекте длительностью чуть меньше часа показывается профессиональная закулисная работа технической команды Rammstein: от сложного конструирования сцены и установки освещения до пиротехники, логистики и множества других задач.

За пять лет металисты дали 135 концертов, которые посетили шесть миллионов фанатов.

Недавно швейцарская тату-студия Lebende Legend Tattoos выяснила, что рисунки, связанные с Rammstein, занимают третье место в числе запросов для создания перманентных изображений на теле.