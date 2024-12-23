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Бойцы СВО получат соцвыплату взамен земельных участков в Иркутской области

Сумма соцвыплаты составит 300 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области появится социальная выплата ветеранам боевых действий, отличившимся в ходе специальной военной операции, взамен предоставляемого земельного участка. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, законопроект внес губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, в Приангарье действует закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность. Воспользоваться им могут военнослужащие, бойцы со званием Героя России или орденом за заслуги, проявленные «за ленточкой», ветераны боевых действий, а также семьи военнослужащих, погибших от ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в зоне СВО.

— Некоторые муниципалитеты столкнулись со сложностями при реализации закона. Мэры Иркутска и Ангарска сообщили о невозможности предоставления участков в связи с их отсутствием. В Ольхонском и Слюдянском районе реализовать закон сложно из-за законодательно установленных ограничений в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В связи с этим и приняли решение об установлении социальной выплаты, мера поддержки начнет действовать с 1 января 2025. Сумма соцвыплаты составит 300 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области расширят категории военнослужащих, имеющих право на соцподдержку.