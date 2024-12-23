Бойцы СВО получат соцвыплату взамен земельных участков в Иркутской области

Напомним, в Приангарье действует закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность. Воспользоваться им могут военнослужащие, бойцы со званием Героя России или орденом за заслуги, проявленные «за ленточкой», ветераны боевых действий, а также семьи военнослужащих, погибших от ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в зоне СВО.