График выплаты пенсий изменится в Воронежской области

Ранее стало известно, что воронежцы досрочно получат детские пособия. Выплаты, которые по обычному графику должны были прийти в начале января, будут перечислены уже 25 декабря. В их числе — единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и другие выплаты.