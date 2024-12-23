График выплаты пенсий изменится в Воронежской области

В связи с новогодними праздниками в Воронежской области изменится график выплаты пенсий, предупредили в региональном отделении Социального фонда России. Январские пенсии, доставка которых запланирована на 5-е число, будут перечислены на банковские счета досрочно — 26 декабря 2024 года. Пенсии с датой доставки 12-го числа в свою очередь будут перечислены 10 января.
— Остальным получателям пенсий на банковские карты 15-го и 21-го выплата поступит по стандартному графику в январе 2025 года. Выплата пенсий через Почту России начнется с 3 января по стандартному графику, — пояснили в СФР.
В Социальном фонде напомнили воронежцам, что зачисление пособий и пенсий на карты производится не в какой-то строго определенный промежуток времени, а в течение всего дня. Если средства не поступили утром, следует просто дождаться зачисления до конца этого дня.
График работы своего почтового отделения жители Воронежской области могут уточнить в территориальном отделении Почты России и на сайте организации.
Ранее стало известно, что воронежцы досрочно получат детские пособия. Выплаты, которые по обычному графику должны были прийти в начале января, будут перечислены уже 25 декабря. В их числе — единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и другие выплаты.