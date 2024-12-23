На острове Канта появилась скульптура голого «Хранителя Кёнигсберга»

В Калининграде на острове Канта появилась скульптура голого человека с усами, на плечах и руках которого разместились миниатюры знаковых объектов Калининграда/Кёнигсберга. В их числе Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лёбенихтского госпиталя.