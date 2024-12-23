Владелец овчарки отказывался платить компенсацию за укус ребенка в Воронежской области

В Воронежской области овчарка укусила ребенка за ногу. Однако владелец собаки, житель Лискинского района, отказывался платить компенсацию мальчику, которому потребовалось долгое лечение. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.
Как отказалось, хозяин животного не оказал никакой помощи пострадавшему, а позже отказался в досудебном порядке от выплаты морального и материального ущерба. Родители мальчика обратились в суд. По иску они добились положительного решения о взыскании 30 тысяч рублей.
Но и после этого лискинец требование выполнять не спешил. Он подал встречный иск. Но тот отклонили. А позже мужчина стал игнорировать уведомления судебного пристава. Тогда сотрудник ведомства вынесла запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, арестовала счета и обратила взыскание на находящиеся на них средства.
В результате должник компенсировал моральный вред и выплатил исполнительский сбор.