Владелец овчарки отказывался платить компенсацию за укус ребенка в Воронежской области

Но и после этого лискинец требование выполнять не спешил. Он подал встречный иск. Но тот отклонили. А позже мужчина стал игнорировать уведомления судебного пристава. Тогда сотрудник ведомства вынесла запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, арестовала счета и обратила взыскание на находящиеся на них средства.