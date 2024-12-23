Участковая больница в селе Оек открылась после капитального ремонта

Здание участковой больницы было построено в 1990 году и его состояние уже не отвечало санитарным нормам и правилам, к тому же капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Здесь заменили все инженерные коммуникации, провели косметический ремонт помещений. Медучреждение полностью укомплектовано специалистами и с 23 декабря начался прием пациентов.