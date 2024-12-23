Участковая больница в селе Оек открылась после капитального ремонта

Здание участковой больницы в селе Оек открылось после капитального ремонта. Он проводился с 2023 года и общее финансирование работ составило более 42 млн рублей. Средства выделялись из бюджета Иркутской области, в частности, по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Здание участковой больницы было построено в 1990 году и его состояние уже не отвечало санитарным нормам и правилам, к тому же капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Здесь заменили все инженерные коммуникации, провели косметический ремонт помещений. Медучреждение полностью укомплектовано специалистами и с 23 декабря начался прием пациентов.
— Это важный социальный объект Иркутском районе. Медучреждение обслуживает более 11 тысяч человек из Оекского, Никольского, Сосновоборского, Ревякинского муниципальных образований, — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
В Оекской участковой больнице работает поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену. В ней принимают такие специалисты, как педиатр, терапевт, стоматолог, гинеколог. Есть кабинеты для проведения рентген и УЗИ исследований, процедурный и прививочный, для оказания неотложной помощи, работает и круглосуточный стационар.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что на средства субсидии из областного бюджета идет ремонт церкви святого Иоанна Предтечи в поселке Кутулик Иркутской области. Объект является памятником регионального значения.