Омские полицейские поймали водителя школьного автобуса с торчащей из салона сосной

Водитель школьного автобуса одной из омских школ в канун Нового года решил доставить сосну во двор своего дома с помощью служебного транспорта. Теперь мужчина выплатит административный штраф, а возможно и лишится работы.
Камера видеофиксации, установленная на трассе Тара — Усть-Ишим, зафиксировала, как школьный автобус повредил вывалившейся из салона сосной световозвращатель.
Полицейские выяснили, что автобусом владеет одна из школ района. Как пояснил сам водитель, его внимание привлекла красивая сосна в поле, позже он захотел ее спилить. На такой поступок мужчина решился ради украшения двора своего дома.
Однако до конца осуществить задуманное омичу не удалось. Его испугала подъезжающая к полю машина. Тогда он поторопился затолкать сосну в салон, после чего рванул вперед по трассе. Из-за такой спешки сосна вывались из салона и повредила световозвращатель.
Полицейские завели на водителя административное дело по факту повреждения дороги. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.
Одним штрафом омич не отделался — сотрудники полиции направили директору школы, в которой работает мужчина, всю информацию об использовании им служебного автобуса. Помимо этого, полицейские проводят проверку по факту самовольной вырубки леса.