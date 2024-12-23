Омские полицейские поймали водителя школьного автобуса с торчащей из салона сосной

Однако до конца осуществить задуманное омичу не удалось. Его испугала подъезжающая к полю машина. Тогда он поторопился затолкать сосну в салон, после чего рванул вперед по трассе. Из-за такой спешки сосна вывались из салона и повредила световозвращатель.