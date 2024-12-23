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ЦИК назвал запреты, которые будут содержаться в бюллетене по выборам

ЦИК: в бюллетене по выборам будет информация о запретах.

Источник: Комсомольская правда

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в бюллетенях по выборам президента включена информация о запретах, передает телеграм-канал комиссии.

Так, 23 декабря стало известно, что ЦИК установил форму и утвердил текст бюллетеня по выборам президента 2025 года.

В алфавитном порядке в бюллетене укажут информацию о кандидатах в президенты: фамилию, имя, отчество и иные данные. Также там будет напечатана разъяснительная информация о порядке заполнения избирательного бюллетене. Но еще будет указана информация по запретам. Например, будут напоминания избирателям о том, что запрещено выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования, и что существует запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня.

Еще стало известно, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.

Ранее ЦИК сообщил, что более 3 миллионов человек подписались за выдвижение пяти претендентов кандидатами в президенты.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.