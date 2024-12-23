ЦИК назвал запреты, которые будут содержаться в бюллетене по выборам

В алфавитном порядке в бюллетене укажут информацию о кандидатах в президенты: фамилию, имя, отчество и иные данные. Также там будет напечатана разъяснительная информация о порядке заполнения избирательного бюллетене. Но еще будет указана информация по запретам. Например, будут напоминания избирателям о том, что запрещено выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования, и что существует запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня.