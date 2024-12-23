Созданы генетические тесты для оценки психологического состояния

«Обычно стресс влияет на экспрессию генов и может стать причиной развития депрессии. Однако существует множество генов, и оценить их активность можно с помощью различных маркеров. Для повышения точности предсказаний мы объединяем эти маркеры в один статический тест», — рассказал работающий над проектом сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Ахмад Бейркдар.