Созданы генетические тесты для оценки психологического состояния

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Разработку персонализированного диагностического инструмента, который поможет выявлять активность генов, влияющих на психологическое состояние человека, представят ученые в 2025 году. Такие тесты доступны только на зарубежном рынке клинических исследований, в России аналогов нет, сообщили в пресс-службе новосибирского Академпарка.
«Обычно стресс влияет на экспрессию генов и может стать причиной развития депрессии. Однако существует множество генов, и оценить их активность можно с помощью различных маркеров. Для повышения точности предсказаний мы объединяем эти маркеры в один статический тест», — рассказал работающий над проектом сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Ахмад Бейркдар.
По его словам, пациент будет иметь возможность прийти в любой пункт сдачи биоматериала с направлением на определенный вид теста, сдать слюну или кровь, и после проведения анализа психолог сможет подробно расшифровать их. Этот тест поможет специалисту оценить остроту ситуации и быстрее поставить диагноз. В будущем, отметил разработчик, тест станет доступен всем, кто хочет регулярно проверять психологическое здоровье.
«Если человек испытывает стресс, и психолог хочет исключить возможность клинической депрессии или понять, является ли стресс хроническим или острым, он может направить пациента на тест», — добавили в пресс-службе, отметив, что эпигенетические тесты позволят отслеживать взаимодействие организма с окружающей средой на протяжении всей жизни.