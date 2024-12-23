В Омске запретят левый поворот и разворот на проспекте Мира

Это значит, что автомобили, движущиеся с Заозёрной или из центра города, не смогут поворачивать налево. Шелест также сообщил о начале закупки технических средств для организации реверсивного движения на средней полосе моста. Кроме этого, мэр призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для избежания дорожных заторов.