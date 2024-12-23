В Омске запретят левый поворот и разворот на проспекте Мира

С 25 декабря вводится запрет на левый поворот и разворот на пересечении с улицей 70 лет СибАДИ.
Это значит, что автомобили, движущиеся с Заозёрной или из центра города, не смогут поворачивать налево. Шелест также сообщил о начале закупки технических средств для организации реверсивного движения на средней полосе моста. Кроме этого, мэр призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для избежания дорожных заторов.
Напомним, ранее мы писали, что движение по мосту у Телецентра Омска встало в пробки 22 декабря.