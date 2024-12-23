Ключевая монтажная операция началась на площадке уникального реактора МБИР

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Росатом приступил к ключевой монтажной операции 2024 года на уникальном исследовательском реакторе МБИР (г. Димитровград, Ульяновская область), сообщает пресс-служба научного дивизиона госкорпорации.
На площадке Государственного научного центра — Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион Росатома) начат монтаж технологического оборудования первого контура теплоотвода и транспортно-технологических систем исследовательского реактора МБИР. Это важный этап в сооружении крупнейшего в мире многоцелевого исследовательского реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах, отмечается в сообщении.
В проектное положение установлены два промежуточных теплообменника массой 38 тонн, высотой 9 метров и диаметром 2,5 метра. Монтаж оборудования осуществлялся на опорные кольца с отклонением от горизонта не более 1 мм на 1 метр. Также в проектное положение установлены барабаны свежих и отработавших сборок, вес каждого составляет 16 тонн. Барабан свежих сборок предназначен для разогрева тепловыделяющих сборок (ТВС) в инертной газовой среде перед их установкой в активную зону реактора. А барабан отработавших сборок применяется для расхолаживания отработавших ТВС, выгруженных из реактора, в инертной газовой среде. Барабаны относятся к оборудованию совмещенного монтажа, а это значит, что установка данных элементов позволит произвести бетонирование участка перекрытия центрального зала площадью около 100 квадратных метров и приступить к монтажу оборудования, расположенного на отметке +11,9 метров. Все работы на строительной площадке предприятия идут в полном соответствии с графиком реализации масштабного проекта, подчеркивает пресс-служба научного дивизиона Росатома.
О реакторе МБИР.
Сооружение на площадке АО «ГНЦ НИИАР» реактора МБИР — важнейший проект долгосрочного развития экспериментальной базы отечественной атомной отрасли, который позволит обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. Тепловая мощность реактора — 150 МВт, электрическая мощность — 55 МВт. Предполагается, что новый реактор заменит исследовательскую установку БОР-60 и обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Ожидается, что его возможности позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также помогут ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок IV поколения.
На базе ректора МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум «Международный центр исследований на базе реактора МБИР». Российские и зарубежные партнеры получат возможность проводить эксперименты, необходимые для национальных программ развития атомной энергии в мирных целях, без необходимости непосредственного владения реакторной установкой и соответствующих обязательств по обеспечению ее безопасной работы, а также контролю и учету ядерных материалов. Такой подход дает возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами из стран СНГ и Китая.