Ключевая монтажная операция началась на площадке уникального реактора МБИР

В проектное положение установлены два промежуточных теплообменника массой 38 тонн, высотой 9 метров и диаметром 2,5 метра. Монтаж оборудования осуществлялся на опорные кольца с отклонением от горизонта не более 1 мм на 1 метр. Также в проектное положение установлены барабаны свежих и отработавших сборок, вес каждого составляет 16 тонн. Барабан свежих сборок предназначен для разогрева тепловыделяющих сборок (ТВС) в инертной газовой среде перед их установкой в активную зону реактора. А барабан отработавших сборок применяется для расхолаживания отработавших ТВС, выгруженных из реактора, в инертной газовой среде. Барабаны относятся к оборудованию совмещенного монтажа, а это значит, что установка данных элементов позволит произвести бетонирование участка перекрытия центрального зала площадью около 100 квадратных метров и приступить к монтажу оборудования, расположенного на отметке +11,9 метров. Все работы на строительной площадке предприятия идут в полном соответствии с графиком реализации масштабного проекта, подчеркивает пресс-служба научного дивизиона Росатома.