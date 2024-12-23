Против экс-мэра Сочи Копайгородского возбуждено еще одно уголовное дело

По данным ведомства, в ходе расследования предварительно установлено, что в ноябре 2023 года Копайгородский через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.