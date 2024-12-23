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Против экс-мэра Сочи Копайгородского возбуждено еще одно уголовное дело

Против экс-мэра Алексея Сочи Алексея Копайгородского возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Источник: Пресс-служба Московского городского суда

Бывшего чиновника подозревают в получении через супругу взятки от бизнесмена на 43 млн рублей.

По данным ведомства, в ходе расследования предварительно установлено, что в ноябре 2023 года Копайгородский через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

«Взятка состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством», — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали осенью 2024 года. В домах и офисных помешениях в Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты денежные средства, ценности, документы и другие предметы.

Напомним, Копайгородскому предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Ранее сообщалось, что Копайгородский 2,5 месяца пробыл в СИЗО «Бутырка». После этого его перевели в специзолятор, расположенный на территории «Кремлевского централа».