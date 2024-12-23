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Мэр Казани: «Каждый должен осознавать, что живет во время военных вызовов»

В столице Татарстана проинспектировали почти 6 тысяч убежищ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В течение двух прошедших дней в Казани после атаки беспилотных летательных аппаратов осмотрели 5971 подвальное помещение, 12 из них были в затопленном состоянии. В шести из помещений уже осушили грунт, в остальных объектах работы продолжаются. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что накануне на городском оперативном штабе совместно с представителями управляющих компаний и комитета ЖКХ, главами районных администраций был подробно обсужден субботний инцидент, поставлены задачи для обеспечения безопасности горожан. «Понятна справедливая критика жителей. Но у нас более 5800 многоквартирных домов, у нас столько чиновников нет, чтобы за каждым отдельным домом поставить ответственного руководителя, участкового инспектора полиции или представителей МЧС», — подчеркнул глава города.

По его мнению, без ответственности, активности и понимания самих жителей вопрос обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций не решить.

«Каждый должен осознавать, что живет во время военных вызовов, когда БПЛА могут долетать и до Татарстана. Вы видите, что творится: атаки на МФЦ, в торговых центрах взрывают петарды. Все для того, чтобы в праздники раскачать эмоциональное состояние людей. Главное — это бдительность горожан и заранее подготовленные места для укрытия, которых у нас достаточно. Каждый горожанин должен знать места расположения своих укрытий. Хочу сказать комментаторам в социальных сетях — это не тот случай, что кто-то вам должен. Мы все должны. Я на своем месте, также и глава района, начальники МЧС и УВД. Мы все должны эту работу выполнить. И каждый житель, ответственный за свою семью, родителей, детей, соседей. Там, где одинокие живут, давайте мы всем миром эту работу проведем».

сказал Ильсур Метшин

Накануне на городском штабе была поставлена задача проверить все укрытия в жилых домах. Временным укрытием считается заглубленное помещение с высотой потолков не менее 1,7 м, где на размещение одного человека приходится не менее 0,6 кв.м. В подвалах не должно быть загромождения транзитными инженерными коммуникациями. Если имеются проложенные трубы на уровне человеческого роста, то использование таких помещений непригодно. Согласно требованиям, граждане должны быть свободно размещены, а также перемещаться.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сделала подробный расчет всех защитных сооружений по количеству людей по площадям в Комплексной муниципальной геоинформационной системе. «Людей распределили по каждому дому, но учитывая то, что во время таких эксцессов могут быть перебои с электроснабжением, мы параллельно начинаем формировать на бумажных носителях все эти журналы для того, чтобы у всех дежурных служб была информация, доступная в данный конкретный момент», — рассказал Искандер Гиниятуллин.

Также было проверено наличие и состояние информационных табличек. В городе имеются дома, подвалы которых считаются непригодными для временного размещения, у одного объекта после ноябрьской инвентаризации УК не убрала таблички. Эти недоработки исправляют в первую очередь.

На сегодня определяются места размещения ключей подвальных помещений. Данный опыт планируется изучить в других регионах. На сегодня ключи хранятся у старших по домам, также готовят ответственных представителей из числа собственников. «В ближайшие несколько дней вся работа будет посвящена этому», — заключил Искандер Гиниятуллин.

Диляра Гафурова.