Мэр Казани: «Каждый должен осознавать, что живет во время военных вызовов»

«Каждый должен осознавать, что живет во время военных вызовов, когда БПЛА могут долетать и до Татарстана. Вы видите, что творится: атаки на МФЦ, в торговых центрах взрывают петарды. Все для того, чтобы в праздники раскачать эмоциональное состояние людей. Главное — это бдительность горожан и заранее подготовленные места для укрытия, которых у нас достаточно. Каждый горожанин должен знать места расположения своих укрытий. Хочу сказать комментаторам в социальных сетях — это не тот случай, что кто-то вам должен. Мы все должны. Я на своем месте, также и глава района, начальники МЧС и УВД. Мы все должны эту работу выполнить. И каждый житель, ответственный за свою семью, родителей, детей, соседей. Там, где одинокие живут, давайте мы всем миром эту работу проведем».