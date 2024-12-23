Мэр Казани: «Каждый должен осознавать, что живет во время военных вызовов»

В течение двух прошедших дней в Казани после атаки беспилотных летательных аппаратов осмотрели 5971 подвальное помещение, 12 из них были в затопленном состоянии. В шести из помещений уже осушили грунт, в остальных объектах работы продолжаются. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что накануне на городском оперативном штабе совместно с представителями управляющих компаний и комитета ЖКХ, главами районных администраций был подробно обсужден субботний инцидент, поставлены задачи для обеспечения безопасности горожан. «Понятна справедливая критика жителей. Но у нас более 5800 многоквартирных домов, у нас столько чиновников нет, чтобы за каждым отдельным домом поставить ответственного руководителя, участкового инспектора полиции или представителей МЧС», — подчеркнул глава города.
По его мнению, без ответственности, активности и понимания самих жителей вопрос обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций не решить.
«Каждый должен осознавать, что живет во время военных вызовов, когда БПЛА могут долетать и до Татарстана. Вы видите, что творится: атаки на МФЦ, в торговых центрах взрывают петарды. Все для того, чтобы в праздники раскачать эмоциональное состояние людей. Главное — это бдительность горожан и заранее подготовленные места для укрытия, которых у нас достаточно. Каждый горожанин должен знать места расположения своих укрытий. Хочу сказать комментаторам в социальных сетях — это не тот случай, что кто-то вам должен. Мы все должны. Я на своем месте, также и глава района, начальники МЧС и УВД. Мы все должны эту работу выполнить. И каждый житель, ответственный за свою семью, родителей, детей, соседей. Там, где одинокие живут, давайте мы всем миром эту работу проведем».
Накануне на городском штабе была поставлена задача проверить все укрытия в жилых домах. Временным укрытием считается заглубленное помещение с высотой потолков не менее 1,7 м, где на размещение одного человека приходится не менее 0,6 кв.м. В подвалах не должно быть загромождения транзитными инженерными коммуникациями. Если имеются проложенные трубы на уровне человеческого роста, то использование таких помещений непригодно. Согласно требованиям, граждане должны быть свободно размещены, а также перемещаться.
Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сделала подробный расчет всех защитных сооружений по количеству людей по площадям в Комплексной муниципальной геоинформационной системе. «Людей распределили по каждому дому, но учитывая то, что во время таких эксцессов могут быть перебои с электроснабжением, мы параллельно начинаем формировать на бумажных носителях все эти журналы для того, чтобы у всех дежурных служб была информация, доступная в данный конкретный момент», — рассказал Искандер Гиниятуллин.
Также было проверено наличие и состояние информационных табличек. В городе имеются дома, подвалы которых считаются непригодными для временного размещения, у одного объекта после ноябрьской инвентаризации УК не убрала таблички. Эти недоработки исправляют в первую очередь.
На сегодня определяются места размещения ключей подвальных помещений. Данный опыт планируется изучить в других регионах. На сегодня ключи хранятся у старших по домам, также готовят ответственных представителей из числа собственников. «В ближайшие несколько дней вся работа будет посвящена этому», — заключил Искандер Гиниятуллин.
Диляра Гафурова.