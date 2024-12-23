ИМБП: новые виды животных ввели в программу биоспутника «Бион-М»

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые виды животных, чувствительных к неблагоприятным воздействиям факторов космического полета, введены в программу запуска биологического спутника «Бион-М» № 2. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
«Мы ввели в программу новые виды животных, мышей. Для того, чтобы имеющаяся нагрузка выявила те точки риска, которые потенциально могут угрожать полету человека. Это нокаутные животные по определенному фактору, что значит, что их генотип нам известен и у них изначально заложена генетически большая восприимчивость к внешним факторам воздействия. Соответственно, эти животные более чувствительны к неблагоприятным воздействиям факторов космического полета. По итогам запуска полученная информация, скорее всего, даст ответ о потенциальных возможных рисках для человека, поскольку речь идет об освоении полярных орбит», — сказал Орлов.
По его словам, полет биоспутника запланирован на март 2025 года.
Запуск «Бион-М» ранее был намечен на 1 сентября. В частности, на биоспутнике планировалось отправить 1 500 мух дрозофил и 75 мышей. Также с помощью аппарата на орбиту должны были отправиться растения и микроорганизмы. Аппарат планировалось вывести на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию перспективной Российской орбитальной станции.