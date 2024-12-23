ИМБП: новые виды животных ввели в программу биоспутника «Бион-М»

«Мы ввели в программу новые виды животных, мышей. Для того, чтобы имеющаяся нагрузка выявила те точки риска, которые потенциально могут угрожать полету человека. Это нокаутные животные по определенному фактору, что значит, что их генотип нам известен и у них изначально заложена генетически большая восприимчивость к внешним факторам воздействия. Соответственно, эти животные более чувствительны к неблагоприятным воздействиям факторов космического полета. По итогам запуска полученная информация, скорее всего, даст ответ о потенциальных возможных рисках для человека, поскольку речь идет об освоении полярных орбит», — сказал Орлов.