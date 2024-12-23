В Иркутской области утверждена модель сопровождения инвалидов

Как отмечают в региональном правительстве, сегодня на территории Приангарья живет более 207 тысяч инвалидов, причем 13,3 тысячи из них — дети. Услуги по социальному сопровождению для них оказывает 41 учреждение. Создано пять ресурсных центров, специалисты которых помогают в работе социальным учреждениям и отвечают на любые возникающие вопросы касательно социальной помощи инвалидам, получить консультацию можно как очно, так и дистанционно.