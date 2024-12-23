В Иркутской области утверждена модель сопровождения инвалидов

«От рождения через всю жизнь» — так называется модель сопровождения граждан с инвалидностью, которая теперь будет действовать в Иркутской области. Соответствующий документ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
— Проблемы инвалидности сложны и многогранны. Оказание всесторонней помощи инвалидам предполагает реализацию комплексной реабилитации, включающей медицинскую, профессиональную и социальную составляющие, — пояснил Игорь Кобзев. — Человек, впервые получивший инвалидность, или семья в которой рождается особый ребенок, должны четко знать, что система поддержки в регионе есть и помощь будет оказана своевременно.
Как отмечают в региональном правительстве, сегодня на территории Приангарья живет более 207 тысяч инвалидов, причем 13,3 тысячи из них — дети. Услуги по социальному сопровождению для них оказывает 41 учреждение. Создано пять ресурсных центров, специалисты которых помогают в работе социальным учреждениям и отвечают на любые возникающие вопросы касательно социальной помощи инвалидам, получить консультацию можно как очно, так и дистанционно.
— Особое внимание в этой работе уделяется обеспечению непрерывности процесса реабилитации, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала о том, что в Иркутской области принят закон, согласно которому отличившиеся участники СВО могут получить денежную компенсацию вместо земельного участка.