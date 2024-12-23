Создан сенсор для поиска в продуктах остатков токсичного для человека пестицида

«Электрохимический сенсор позволяет получить информацию о наличии пестицида карбосульфана в сырье и в конечном продукте, который должен попасть на столы потребителей. Например, это может быть детское питание на основе овощей и фруктов. Кроме того, в случае попадания большой концентрации пестицидов в почву или воду, специалисты смогут отследить, когда он начнет накапливаться в тех фруктах, которые пока еще не сорвали с ветки», — приводятся в сообщении слова соавтора разработки, инженера отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов Cакиба Мухаммада.