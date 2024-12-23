Создан сенсор для поиска в продуктах остатков токсичного для человека пестицида

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Многоразовый высокочувствительный электрохимический датчик, который способен уловить наличие пестицида карбосульфана в концентрации в 10 раз меньше, чем это могут сделать существующие аналоги, разработали ученые Томского политехнического университета. Устройство позволяет находить в продуктах остатки пестицида, используемого в сельском хозяйстве, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Карбосульфан — это химическое вещество, используемое в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Оно относится к классу пестицидов, обладает высокой эффективностью, но при этом является токсичным для человека. Именно поэтому существует потребность в выявлении остатков карбосульфана в продуктах питания.
«Электрохимический сенсор позволяет получить информацию о наличии пестицида карбосульфана в сырье и в конечном продукте, который должен попасть на столы потребителей. Например, это может быть детское питание на основе овощей и фруктов. Кроме того, в случае попадания большой концентрации пестицидов в почву или воду, специалисты смогут отследить, когда он начнет накапливаться в тех фруктах, которые пока еще не сорвали с ветки», — приводятся в сообщении слова соавтора разработки, инженера отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов Cакиба Мухаммада.
Сенсор представляет собой гибкую пластиковую подложку площадью 46 кв. мм с электропроводимым рисунком из восстановленного лазером оксида графена с наночастицами серебра. На сенсор наносят подготовленные пробы образцов продуктов питания, помещают его в электрохимическую ячейку, подключенную к потенциостату. Под действием определенного потенциала сенсор регистрирует ток пропорциональный концентрации пестицида карбосульфана.
«Особенность датчика — использование недорогих материалов, миниатюрные размеры и быстрая скорость получения результатов. Сенсор улавливает наличие пестицида карбосульфана в концентрации в 10 раз меньше, чем это могут сделать существующие устройства-аналоги», — приводятся слова соавтора разработки, доцента отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов Елены Дорожко.
В пресс-службе отметили, что основным пользователем разработки в перспективе могут стать фарм- и пищевая индустрии, государственные контролирующие органы, которые отслеживают соответствие овощей и фруктов установленным санитарным нормам.
В разработке принимали участие сотрудники Инженерной школы природных ресурсов, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Института физики прочности и материаловедения СО РАН, Карлова университета. Разработка устройства выполнена в рамках госзадания «Наука». Результаты работы опубликованы в журнале Microchemical Journal.