В Омске из-за пробок у моста у Телецентра изменят схему движения

В Омске в очередной раз меняют схему движения на подъездах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ, где проходят ремонтные работы. Решение было принято на совещании со специалистами дептранса и Госавтоинспекции.
С 25 декабря на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ будут запрещены левый поворот и разворот. Автомобилисты смогут двигаться только прямо, на магистрали появится соответствующий дорожный знак. Как рассказал мэр Сергей Шелест, данная мера призвана сократить дорожные пробки.
«Таким образом отсеются автомобили, которые, двигаясь с улицы Заозерной или из центра города, намеренно меняют разумную траекторию движения и создают дополнительную нагрузку на проспекте Мира», — пояснил он.
Также Сергей Шелест сообщил, что подрядчик уже закупает технические средства, необходимые для организации реверсивного движения на средней полосе моста. Дорожная ситуация мониторится ежедневно и находится на контроле.