Как применять пиротехнику в новогодние праздники в городе и за городом без нарушений и штрафов

Кроме того, уголовное наказание грозит в том случае, если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере. Согласно ст. 168 УК РФ, виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года. Кроме того, ему предстоит возместить причиненный ущерб.