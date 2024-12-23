André 3000 поблагодарил Дрейка за слив его фита с Канье Уэстом Life Of The Party

Хип-хоп- и джаз-артист André 3000 заявил, что благодарен Дрейку за слив песни Life Of The Party (2021), которую он записал вместе с Канье Уэстом для альбома Donda (2021).
Композиция не вошла в лонгплей, так как куплет André 3000 содержал нецензурную лексику, а Канье ранее пообещал своей дочери, что не будет включать в студийник ругательства. Экс-участник Outkast согласился с такой установкой, но попросил убрать из Life Of The Party его партию вместо того, чтобы переписать лирику. «Я был не против версии с запикиванием, но нужно было выпустить и “грязную” версию», — поделился исполнитель в беседе с Popcast.
В итоге через месяц после релиза Donda трек на фоне вражды с Уэстом слил в сеть Дрейк на своем радиошоу Sound 42 на Sirius XM. В этом варианте песни содержался дисс на канадца от Йе. По словам Андре, ему с самого начала не нравилась идея Канье использовать этот фрагмент. При этом он благодарен Дриззи за выпуск произведения.
Life Of The Party все-таки увидела свет официально в делюкс-издании Donda в октябре 2021-го. В ней уже не было дисса и брани от André 3000.
Ранее музыкант признался, что его группа Outkast «дальше, чем когда-либо», от выпуска новой пластинки.