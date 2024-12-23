André 3000 поблагодарил Дрейка за слив его фита с Канье Уэстом Life Of The Party

Композиция не вошла в лонгплей, так как куплет André 3000 содержал нецензурную лексику, а Канье ранее пообещал своей дочери, что не будет включать в студийник ругательства. Экс-участник Outkast согласился с такой установкой, но попросил убрать из Life Of The Party его партию вместо того, чтобы переписать лирику. «Я был не против версии с запикиванием, но нужно было выпустить и “грязную” версию», — поделился исполнитель в беседе с Popcast.