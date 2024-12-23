Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Европа не может существовать без Беларуси и России, сообщает пресс-служба президента. Об этом было сказано во время встречи Александр Лукашенко с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Александр Лукашенко сказал, что белорусы за год миллионами бывают в Москве, едут на Новый год в российскую столицу даже просто для фото в отдельных локациях. Глава Беларуси сказал, что очень рад такой тенденции и поддерживает ее. Но также заметил, что ориентирует президента России на то, чтобы в масштабном строительстве скоростных железных дорог, приоритет был отдан трассе через Минск на Брест, который он назвал святым местом для русских и белорусов, украинцев, да и всех народов Советского Союза. Здесь же он сказал о своей уверенности в том, что Европа снова откроет свои границы.
— Думаю, рано или поздно (а после Эмиратов абсолютно убежден) Европа откроется для нас, — прокомментировал президент.
Также Александр Лукашенко заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России.
— Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может, поэтому нужны хорошие скоростные дороги. Да и чтобы белорусы могли побыстрее приехать в Москву и наоборот, — утверждает глава страны.
Резюмируя, Лукашенко заверил, что белорусские и российские власти продолжат делать все возможное, чтобы скоростные трассы связали две столицы. Но и заметил, что Санкт-Петербург тоже не должен быть «потерян».
— Этот треугольник должен работать, — уверен белорусский лидер.
А затем добавил, что со временем и Киев будет работать в этой связке.
— Никуда не денутся, потому что мы все-таки люди. Всякое в жизни бывает. Но, я думаю, нормализуем мы с ними отношения, — заключил президент.
Тем временем стало известно, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.
А «Пул Первого» показал елку во Дворце Независимости в Минске.