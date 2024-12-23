Лукашенко заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России

Александр Лукашенко сказал, что белорусы за год миллионами бывают в Москве, едут на Новый год в российскую столицу даже просто для фото в отдельных локациях. Глава Беларуси сказал, что очень рад такой тенденции и поддерживает ее. Но также заметил, что ориентирует президента России на то, чтобы в масштабном строительстве скоростных железных дорог, приоритет был отдан трассе через Минск на Брест, который он назвал святым местом для русских и белорусов, украинцев, да и всех народов Советского Союза. Здесь же он сказал о своей уверенности в том, что Европа снова откроет свои границы.