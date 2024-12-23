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Елена Кожухова покинула пост замглавы администрации Ростова по соцвопросам

В Ростове уволилась заместитель главы администрации города по социальным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на заслуженный отдых проводили заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елену Кожухову. Эту информацию подтвердили в мэрии.

— Елена Николаевна — настоящий профессионал. Сильный и принципиальный руководитель. Поблагодарил Елену Николаевну за работу и вручил Почетную грамоту. Уверен, отдохнув, она продолжит служение родному городу, — сказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, Елена Кожухова в должности замглавы отвечала за направление, связанное с социальными вопросами, с 24 апреля 2017 года. До этого специалист также занимала посты заместителя главы администрации и была директором городского департамента социальной защиты населения.

На муниципальной службе в Ростове-на-Дону Елена Кожухова с 1998 года. Имеет высшее образование. Окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

Добавим, исполнять обязанности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам теперь будет Виктория Чернышова — начальник управления образования донской столицы.