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Врио замглавы администрации Ростова по соцвопросам стала Виктория Чернышова

В администрации Ростова рассказали о кадровых перестановках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове временно исполняющей обязанности главы администрации по социальным вопросам стала Виктория Чернышова. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Виктория Чернышова — начальник управления образования Ростова. Она занимает эту должность с 2014 года.

Ранее заместителем главы администрации по соцвопросам была Елена Кожухова. Она оставила должность в связи с выходом на пенсию.

Напомним, первым заместителем главы администрации Ростова назначили Алексея Потешкина. Ранее он работал заместителем главы по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.