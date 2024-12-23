Врио замглавы администрации Ростова по соцвопросам стала Виктория Чернышова

В Ростове временно исполняющей обязанности главы администрации по социальным вопросам стала Виктория Чернышова. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Виктория Чернышова — начальник управления образования Ростова. Она занимает эту должность с 2014 года.
Ранее заместителем главы администрации по соцвопросам была Елена Кожухова. Она оставила должность в связи с выходом на пенсию.
Напомним, первым заместителем главы администрации Ростова назначили Алексея Потешкина. Ранее он работал заместителем главы по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.