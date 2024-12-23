Паромная переправа до острова Ольхона работает по расписанию

В сети появилась информация, что паромную переправу с материка до острова Ольхона закроют 25 декабря 2024. Местные жители забили тревогу: не знают, как добраться до дома перед новогодней ночью. Изначально предполагалось, что навигация по маршруту будет длиться вплоть до 31 декабря.
Однако как стало известно КП-Иркутск, официальной информации на данный момент нет, паром работает по расписанию. Единственное, 21 декабря сломался один из трех паромов, на данный момент неизвестно, когда он вернется к работе.
Жителям и туристам посоветовали верить лишь проверенным источникам. Информацию о возможных изменениях должны опубликовать на официальном сайте.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 42-летняя женщина погибла в аварии в Иркутске. Трое детей получили травмы, их отвезли в больницу.