Паромная переправа до острова Ольхона работает по расписанию

В сети появилась информация, что паромную переправу с материка до острова Ольхона закроют 25 декабря 2024. Местные жители забили тревогу: не знают, как добраться до дома перед новогодней ночью. Изначально предполагалось, что навигация по маршруту будет длиться вплоть до 31 декабря.