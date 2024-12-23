Найден способ выявлять в анализах спортсменов следы потенциального допинга

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали метод определения в моче спортсменов следов гипоксена — улучшающего работоспособность организма антиоксиданта, который в перспективе может быть признан допингом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2023 году внесло гипоксен в свою мониторинговую программу, считая, что он может использоваться для получения конкурентного преимущества спортсменами, уточнили в вузе. В перспективе он может быть включен в список запрещенных к использованию спортсменами веществ. Препарат принимают при длительных нагрузках с целью увеличения работоспособности и уменьшения физического переутомления.
«Ученые Национальной антидопинговой лаборатории (НАДЛ) МГУ им. М. В. Ломоносова и РТУ МИРЭА предложили метод определения следов гипоксена в моче по трем впервые определенным метаболитам — структурам, образующимся при усвоении препарата организмом. Предложенное решение может стать ключевым инструментом скрининга спортсменов на предмет использования потенциального кандидата на включение в запрещенный список WADA», — сказали в вузе.
Для идентификации метаболитов в моче добровольцев ученые использовали метод газовой хроматографии.
«Нами были предложены и возможные структурные формулы этих метаболитов. Разработанный подход может быть применен для скринингового анализа с целью антидопингового контроля», — пояснил начальник отдела допингового контроля НАДЛ МГУ им. М. В. Ломоносова Павел Постников, чьи слова приводит пресс-служба университета.
По словам доцента кафедры аналитической химии им. И. П. Алимарина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Юлии Ефимовой, авторы также изучили динамику выведения двух метаболитов с мочой: их концентрация достигала максимума через 8−14 часов и 1,5−6 часов соответственно. «Было установлено, что данные метаболиты надежно определяются в моче спустя 90 часов и более после однократного приема препарата», — добавила Ефимова.
Результаты работы опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».