Найден способ выявлять в анализах спортсменов следы потенциального допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2023 году внесло гипоксен в свою мониторинговую программу, считая, что он может использоваться для получения конкурентного преимущества спортсменами, уточнили в вузе. В перспективе он может быть включен в список запрещенных к использованию спортсменами веществ. Препарат принимают при длительных нагрузках с целью увеличения работоспособности и уменьшения физического переутомления.