Комблаг: 18 «снежных» пунктов Петербургу уже оказалось недостаточно

Дорожные службы вывозят с петербургских улиц по 40 и более тысяч кубометров снега в день, сообщает 23 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Всего с начала снегопадов на утилизацию вывезено более 300 тысяч кубометров снежных масс. В комитете отмечают, что на сегодняшний день большая часть городских территорий вычищена, но активно идет вывоз снега в пункты утилизации, чтобы он не таял при плюсовых температурах, создавая подтопления.