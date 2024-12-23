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Комблаг: 18 «снежных» пунктов Петербургу уже оказалось недостаточно

Петербургские коммунальщики продолжают устранять последствия продолжительных снегопадов минувшей недели. Для вывоза снега пришлось даже задействовать запасные полигоны.

Дорожные службы вывозят с петербургских улиц по 40 и более тысяч кубометров снега в день, сообщает 23 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Всего с начала снегопадов на утилизацию вывезено более 300 тысяч кубометров снежных масс. В комитете отмечают, что на сегодняшний день большая часть городских территорий вычищена, но активно идет вывоз снега в пункты утилизации, чтобы он не таял при плюсовых температурах, создавая подтопления.

«Стоит сказать, что 18 пунктов Водоканала оказалось уже недостаточно. Поэтому, чтобы не создавать очередей, и де делать большие крюки, самосвалы начали использовать запасные полигоны для хранения снега, которые были ранее определены и согласованы с районными администрациями», — добавили в ведомстве.

Для предотвращения подтоплений также прочищают элементы системы водоотведения. За неделю привели в порядок более 3,5 тысяч патрубков, отчитались в комитете. Для ускорения уборки тротуаров к ней привлекают Центр Комплексного Благоустройства и специалистов садово-паркового хозяйства. Последним, впрочем, хватает работы и в парках и скверах. Там надо посыпать дорожки гранитной крошкой и песком — соль там использовать запрещено.

В понедельник, 23 декабря, улицы Петербурга чистят 980 единиц техники и более 1100 дворников. Вопросы по уборке можно задать по телефону дежурной службы комитета по благоустройству по номеру: 314−60−13. Также работают «горячие линии» в дорожных предприятиях, их контакты опубликованы на сайте комитета.

ЖКХ