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Госпитализированы два человека: около деревни Ташлы-Елга столкнулись школьный автобус и бензовоз

В Башкирии в ДТП с бензовозом и школьным автобусом пострадали два человека.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 декабря, в Балтачевском районе Башкирии случилось ДТП с участием детей. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел недалеко от деревни Ташлы-Елга, столкнулись школьный автобус и бензовоз. В салоне пассажирского транспортного средства были 19 человек, включая 17 детей.

Пятерых детей доставили на осмотр в больницу, двоих взрослых госпитализировали. Шофер бензовоза не пострадал. Всех остальных школьников забрали родители.

Причина аварии в настоящее время выясняется. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и представители администрации.

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