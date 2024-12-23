В Курске создают контрольно-проверочную аппаратуру для гражданской авиации

Как пояснили в пресс-службе, основной сложностью была необходимость учитывать постоянно меняющиеся требования к определенным элементам авионики в связи с непрерывным прогрессом в этой сфере. Первичная приемка КПА прошла успешно и в настоящее время ведется их доработка в соответствии с уточненным техническим заданием. «Наши испытательные комплексы являются инновационным продуктом, опережающим существующие зарубежные аналоги. Мы создали робототехнические системы с широкой персональной настройкой каждого элемента авионики. Это обеспечивает автоматизацию тестирования и испытания. Кроме того, системы управления нашими устройствами содержат элементы искусственного интеллекта, что позволяет адаптировать их достаточно быстро к самой разной продукции», — отметил заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун.