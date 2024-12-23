В Курске создают контрольно-проверочную аппаратуру для гражданской авиации

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) создают контрольно-проверочную аппаратуру (КПА) для испытаний отечественных компонентов в гражданской авиации, которые пришли на замену импортным комплектующим. До конца года аппаратура должна пройти необходимую аттестацию, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮЗГУ.
«Ученые лаборатории кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ завершают изготовление ресурсных и проверочных стендов для оперативных органов управления воздушных судов гражданской авиации, разрабатываемых АО “Авиаавтоматика” им. В. В. Тарасова». Генеральным заказчиком изделий выступают ведущие производители гражданских авиалайнеров в России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная задача, поставленная перед специалистами ЮЗГУ, заключалась в разработке КПА для испытаний отечественных компонентов авиационной техники, заменяющих импортные комплектующие, большое значение в этом вопрос уделяется повышению качества и надежности авиационных систем. До конца 2024 года аппаратура пройдет процедуру обязательной аттестации, предусмотренную требованиями нормативной документации, затем ее передадут в эксплуатирующие подразделения АО «Авиаавтоматики» им. В. В. Тарасова" для внедрения в технологический процесс.
Как пояснили в пресс-службе, основной сложностью была необходимость учитывать постоянно меняющиеся требования к определенным элементам авионики в связи с непрерывным прогрессом в этой сфере. Первичная приемка КПА прошла успешно и в настоящее время ведется их доработка в соответствии с уточненным техническим заданием. «Наши испытательные комплексы являются инновационным продуктом, опережающим существующие зарубежные аналоги. Мы создали робототехнические системы с широкой персональной настройкой каждого элемента авионики. Это обеспечивает автоматизацию тестирования и испытания. Кроме того, системы управления нашими устройствами содержат элементы искусственного интеллекта, что позволяет адаптировать их достаточно быстро к самой разной продукции», — отметил заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун.