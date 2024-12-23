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В Перми на автобусном маршруте № 70 введут дополнительный рейс

Дополнительный рейс будет отправляться по вечерам с площади Дружбы.

В Перми с 24 декабря введут дополнительный вечерний рейс для автобусного маршрута № 70 «Микрорайон Ива — улица 1905 года — площадь Дружбы — микрорайон Ива (кольцевой)».

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что дополнительный рейс будет отправляться по будням в 22:37 от площади Дружбы.

«Изменения ввели по просьбе пассажиров», — дополнили в городском ведомстве.

В Перми на трех автобусных маршрутах с 18 декабря добавят новые остановки. Новые остановки появятся на городских маршрутах № 7, № 49 и № 73.