В Перми на автобусном маршруте № 70 введут дополнительный рейс

В Перми с 24 декабря введут дополнительный вечерний рейс для автобусного маршрута № 70 «Микрорайон Ива — улица 1905 года — площадь Дружбы — микрорайон Ива (кольцевой)».
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что дополнительный рейс будет отправляться по будням в 22:37 от площади Дружбы.
«Изменения ввели по просьбе пассажиров», — дополнили в городском ведомстве.
В Перми на трех автобусных маршрутах с 18 декабря добавят новые остановки. Новые остановки появятся на городских маршрутах № 7, № 49 и № 73.