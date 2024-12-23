В «Калининград-ГорТрансе» рассказали, когда выйдут на маршруты новые троллейбусы

В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». Первую часть отправили в Калининград паромом. Губернатор Алексей Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре. 30 ноября стало известно, что в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса.