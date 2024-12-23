«Зато Новый год скоро!»: Иркутск вновь встали в девятибалльных пробках вечером 23 декабря

Пробки в Иркутске вечером 23 декабря 2024 вновь достигли девяти баллов. Водители не успели отойти от утренней дорожной ситуации, как вновь встали в многокилометровых очередях. Судя по картам, движение парализовало в центре города: стоит улица Партизанская, Карла Либкнехта, Ленина, Чкалова и многие другие. По традиции, парализовало выезд из Иркутска.
Пробки в Иркутске вечером 23 декабря 2024.
Водители не теряют надежды! «Зато скоро Новый год…» — пишут в чате. Однако некоторые сообщения не столь радостные.
— Пустите домой! Я не ела сегодня…
— Видимо, мужа пора в пробках искать.
— Помогите!
Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 23 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромная переправа до острова Ольхона работает по расписанию.