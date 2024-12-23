Астроном Руффини подчеркнул важную роль «Спектра-РГ» в изучении Вселенной

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вручение премии имени Марселя Гроссмана российским и зарубежным ученым, работающим с орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ», отражает ее важную роль в изучении Вселенной и физических законов, описывающих поведение темной и видимой материи. Об этом заявил директор Сети международных центров релятивистской астрофизики (ICRAnet) Ремо Руффини на международной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра» в ИКИ РАН.
«Данная награда является абсолютно заслуженной. Благодаря новому поколению миссий, таких как “Спектр-РГ” и “Джеймс Уэбб”, мы каждый день мы получаем новые данные, приближаемся к раскрытию сущности темной материи и получаем новые возможности глубже и дальше заглянуть в изучение законов вселенной. Я уверен в том, что основоположник нашей науки Яков Зельдович был бы горд полученными результатами», — заявил профессор Руффини.
Премия имени Марселя Гроссмана — международная награда в области релятивистской астрофизики. Она названа в честь математика, жившего на рубеже XIX — XX веков, друга и соавтора Альберта Эйнштейна, помогавшего ему заложить основы теории относительности. Награда представляет собой скульптуру из серебра, которая изображает траектории частиц вблизи вращающейся черной дыры с метрикой Керра.
Как отметил Руффини, премия имени Гроссмана была вручена за создание орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» российским ИКИ РАН и НПО имени Лавочкина, а также немецкому Институту внеземной физики (MPE) еще в 2021 году, однако в силу различных причин и политических обстоятельств ее вручение несколько раз откладывалось. Недавно оргкомитету премии удалось передать эту награду российской стороне и официально презентовать ее на открытии международной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра».
Об обсерватории «Спектр-РГ».
Космический аппарат «Спектр-РГ» разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Проект «Спектр-Рентген-Гамма» создан в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН и реализуется с участием Германии. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.
На орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC им. М. Н. Павлинского. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине остановила программу наблюдений своего телескопа и перевела его в так называемый безопасный режим.