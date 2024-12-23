Астроном Руффини подчеркнул важную роль «Спектра-РГ» в изучении Вселенной

Как отметил Руффини, премия имени Гроссмана была вручена за создание орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» российским ИКИ РАН и НПО имени Лавочкина, а также немецкому Институту внеземной физики (MPE) еще в 2021 году, однако в силу различных причин и политических обстоятельств ее вручение несколько раз откладывалось. Недавно оргкомитету премии удалось передать эту награду российской стороне и официально презентовать ее на открытии международной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра».