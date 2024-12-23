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Как в выходные и праздники будут работать медицинские организации Калининградской области

О режиме сообщает региональный минздрав.

Источник: РИА "Новости"

В период новогодних каникул с 29 декабря по 8 января амбулаторно-поликлиническая служба Калининградской области будет функционировать по графику:

30 декабря, 2, 3, 4 и 6 января в поликлинических отделениях больниц организуют работу службы неотложной помощи.

Поликлиники работают с 9 до 15 часов, детские — с 9 до 14 часов. Вызов врача на дом — до 14 часов;

29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января — выходные дни.

По данным Минздрава, Региональный центр скорой помощи и медицины катастроф будет работать круглосуточно, вызов бригады медиков по телефонам: 103, 03 и 112.

Расписание работы амбулаторного звена с 29 декабря по 8 января будет размещено на сайтах и в официальных аккаунтах медорганизаций в социальных сетях.

С 9 января медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.

медицина