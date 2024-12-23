Как в выходные и праздники будут работать медицинские организации Калининградской области

В период новогодних каникул с 29 декабря по 8 января амбулаторно-поликлиническая служба Калининградской области будет функционировать по графику:
30 декабря, 2, 3, 4 и 6 января в поликлинических отделениях больниц организуют работу службы неотложной помощи.
Поликлиники работают с 9 до 15 часов, детские — с 9 до 14 часов. Вызов врача на дом — до 14 часов;
29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января — выходные дни.
По данным Минздрава, Региональный центр скорой помощи и медицины катастроф будет работать круглосуточно, вызов бригады медиков по телефонам: 103, 03 и 112.
Расписание работы амбулаторного звена с 29 декабря по 8 января будет размещено на сайтах и в официальных аккаунтах медорганизаций в социальных сетях.
С 9 января медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.