Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Уфы расселят признанные аварийными три жилых дома

В Уфе расселят три аварийных жилых дома.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском, Кировском и Октябрьском районах Уфы расселят аварийные жилые дома. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.

Речь идет о зданиях № 58 по улице Богдана Хмельницкого, № 39 по Гоголя и № 70 по Октябрьской Революции. Первые два признаны аварийными и подлежащими сносу, третье будут реконструировать.

После процедуры оценки изымаемого жилья служба расселения приступит к процессу предоставления новой недвижимости хозяевам квартир.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.