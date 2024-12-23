Власти Уфы расселят признанные аварийными три жилых дома

В Калининском, Кировском и Октябрьском районах Уфы расселят аварийные жилые дома. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о зданиях № 58 по улице Богдана Хмельницкого, № 39 по Гоголя и № 70 по Октябрьской Революции. Первые два признаны аварийными и подлежащими сносу, третье будут реконструировать.
После процедуры оценки изымаемого жилья служба расселения приступит к процессу предоставления новой недвижимости хозяевам квартир.
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