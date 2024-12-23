Уфимцы выступают против центра адаптации заключенных

«Звучат только общие слова: они такие же граждане, у них такие же права, а вы нагнетаете. Никто ничего не нагнетает, просто люди хотят нормальной информации и жить в безопасности, как и раньше. Доводы такие, что бывшие заключенные и так живут в каждом доме, это, мне кажется, не очень уместный довод».