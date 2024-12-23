Уфимцы выступают против центра адаптации заключенных

Башкирия вошла в число 11 пилотных регионов, где создают центры адаптации для бывших заключенных, которым после освобождения некуда идти. Первое такое место появилось в уфимском микрорайоне Черниковка, однако это вызвало сильное возмущение местных жителей. По их мнению, локация выбрана неудачно: рядом школы и детсады, люди боятся за своих малышей. Горожане создали петицию за перенос центра, которую подписали уже более 6,5 тыс. человек. В ситуации разбирался корреспондент UFA.AIF.RU.
Помочь вернуться в жизнь
Центр пробации, где бывшим заключенным будут помогать оформить документы, найти работу и жилье, открыли 17 декабря на ул. Кольцевой, 47б в Уфе. Это территория микрорайона Черниковка, в северной части города.
Как сообщили в Минтруде РБ, здесь смогут проживать 40 человек. Специалисты будут оказывать психологическую помощь, оказывать содействие при оформлении документов, пособий и выплат, профобучении и трудоустройстве
«Центр представляет собой общежитие с жилыми комнатами, кухней, душевой и местом для отдыха. Здесь также будут размещать людей, судимости которых не связаны с лишением свободы, но они оказались в тяжелой жизненной ситуации».
По словам начальника УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбы, в 2025 году из исправительных учреждений региона освобождаются 30 осужденных, у которых нет постоянного места жительства. И созданный центр может помочь снизить случаи рецидива и создать качественные рабочие кадры.
«Центр пробации станет домом, ресурсным центром, точкой опоры для людей, которые вернулись из мест лишения свободы. Людей, у которых слабые социальные связи или их нет вовсе, нет работы, а часто и жилья, некрепка надежда на возможность зажить другой жизнью. Вместе с юристами, психологами, профориентологами и другими специалистами мы будем помогать возвращаться к нормальной жизни», — прокомментировала министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Соседей не спросили
Однако задумавшие доброе дело не учли мнение соседей. Рядом находится ЖК «Квартал Мира», в котором проживает порядка 6 тыс. молодых семей с детьми. В непосредственной близости три общеобразовательных учреждения: школа № 61 (500 метров), гимназия № 86 (800 метров), лицей № 62 (700 метров). Кроме того, по соседству расположены жилые дома на ул. Максима Горького, Льва Толстого, Мира, а также детсады №№ 171, 80, 44.
Недовольство горожан пытались «загасить» призывами к человечности
«Жаловаться на центр для бывших заключённых, который откроют рядом со школами, — это кощунство, — считает руководитель аппарата Правительства республики Азамат Абдрахманов. — В законе нет ограничений по месту расположения, а центр создан для людей. Не стоит смотреть на них как на второстепенных персонажей. В какой-то степени они могут быть даже более гуманными, чем законопослушные люди».
У Ленары Ивановой ожидания тоже радужные. В день открытия глава ведомства с энтузиазмом делилась планами, как бывшие заключенные смогут помочь решению проблемы дефицита кадров на рынке труда.
«Мы рассматриваем эту категорию людей как тех, кого нужно поддержать, помочь им адаптироваться, предоставить работу и создать условия для нормальной жизни. Нам катастрофически не хватает нормальных мужчин. Ситуация с рабочими руками в регионе просто критическая».
По словам министра, главной задачей является не только трудоустройство бывших заключённых, но и создание условий для их дальнейшей успешной интеграции в общество.
Массовый протест.
В ответ горожане создали петицию с требованием перенести центр пробации в другое место. В обращении говорится, что сам по себе такой проект — «достойная уважаемая инициатива», однако он должен работать подальше от законопослушных граждан.
«Мы уверены, что открытие центра представляет угрозу жизни и безопасности горожан и детей района, повлияет на качество жизни горожан и создаст риски для их здоровья и благополучия», — говорится в петиции, которую подписали уже более 6,5 тыс. человек.
Также уфимцы начали массово высказываться в соцсетях. В итоге вечером в пятницу, 20 декабря, городские власти провели встречу с горожанами. Несколько часов попыток объяснить, что в таком соседстве нет ничего плохого, не увенчались успехом. Единственным итогом стало предложение провести с жителями круглый стол. Однако дата пока не определена.
«Звучат только общие слова: они такие же граждане, у них такие же права, а вы нагнетаете. Никто ничего не нагнетает, просто люди хотят нормальной информации и жить в безопасности, как и раньше. Доводы такие, что бывшие заключенные и так живут в каждом доме, это, мне кажется, не очень уместный довод».
Чиновники заявили, что могут пересмотреть место для размещения общежития для экс-заключенных, но не видят в этом смысла. Им нужны веские доводы.
В ответ на запрос редакции в Минтруде республики добавили, что безопасность местных жителей обеспечат сотрудники ЧОПа.
Центр пробации должен начать работу уже 1 января 2025 года. UFA.AIF.RU следит за развитием событий.