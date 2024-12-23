Роспотребнадзор: 2% молочки в Петербурге — фальсификат

«Мы отмечаем некоторое снижение несоответствующих результатов лабораторных исследований проб пищевой продукции. В части фальсификации молочной продукции следует отметить, что мы вышли на уровень менее 2% количества проб фальсифицированной молочной продукции на территории СПб. Это значительно ниже, чем в 2022 году, когда такая цифра достигала почти 7%».