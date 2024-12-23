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В Ростовской области ОРВИ и гриппом заболели больше 10 тысяч человек

10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа выявили в Ростовской области, заболеваемость ниже эпидпорога.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 16 по 22 декабря 2024 года зарегистрировали больше 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость при этом оказалась на 18,9% ниже эпидпорога, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

— В этом году от гриппа привили 57,4% от численности населения, — отмечают в надзорном ведомстве.

Жителям Дона советуют уделять внимание своему здоровью и соблюдать самые основные меры профилактики респираторных инфекции. В частности, необходимо регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антибактериальными влажными салфетками.

Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта и носа. Также лучше избегать скопления людей и держаться подальше от уже заболевших.

При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, а еще желательно носить маску, чтобы не заразить окружающих.