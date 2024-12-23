В Ростовской области ОРВИ и гриппом заболели больше 10 тысяч человек

В Ростовской области с 16 по 22 декабря 2024 года зарегистрировали больше 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость при этом оказалась на 18,9% ниже эпидпорога, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
— В этом году от гриппа привили 57,4% от численности населения, — отмечают в надзорном ведомстве.
Жителям Дона советуют уделять внимание своему здоровью и соблюдать самые основные меры профилактики респираторных инфекции. В частности, необходимо регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антибактериальными влажными салфетками.
Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта и носа. Также лучше избегать скопления людей и держаться подальше от уже заболевших.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, а еще желательно носить маску, чтобы не заразить окружающих.