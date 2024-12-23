Телефонные мошенники перед Новым годом провоцируют россиян совершать поджоги

Противоправные действия мошенники заставляют совершать жертв, у которых они уже похитили средства, под предлогом того, что после нападений средства им будут возвращены. Одно из необходимых условий — снять процесс нападения на видео. Конечно, никто никакие деньги после этого не возвращает. А вот действия людей, совершивших нападение, квалифицируются, как противоправные, и даже могут подпадать под статью 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», по которой предусмотрено наказание до 15 лет.