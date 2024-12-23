Телефонные мошенники перед Новым годом провоцируют россиян совершать поджоги

Деятельность телефонных мошенников направлена не только на хищение денежных средств. Так, перед новогодними праздниками во многих городах страны стали все чаще происходить нападения с поджогами, которые спровоцированы злоумышленниками. Сначала у людей выманивают средства, а затем заставляют их совершать нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. По данным Сбера, количество подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии в России увеличилось на 30%.
Противоправные действия мошенники заставляют совершать жертв, у которых они уже похитили средства, под предлогом того, что после нападений средства им будут возвращены. Одно из необходимых условий — снять процесс нападения на видео. Конечно, никто никакие деньги после этого не возвращает. А вот действия людей, совершивших нападение, квалифицируются, как противоправные, и даже могут подпадать под статью 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», по которой предусмотрено наказание до 15 лет.
Довольно часто в такую деятельность вовлекают молодежь и пенсионеров.
— Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причем в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих. Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками, — поделился заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Отметим, что Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка.