Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

44 незарегистрированных географических объектов выявили в Ольхонском районе

Источник: Комсомольская правда

В Ольхонском районе выявили 44 незарегистрированных наименования географических объектов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по Иркутской области.

— Сейчас все официально зарегистрировали и внесели в государственный каталог географических названий. Среди них 12 мысов (Хобой, Хара-Хушун, Шунтэ-Правый, Шунтэ-Левый и другие), 13 заливов (Нюрганская Губа, Шунтэ, Уланур), четыре горные вершины (Толгой, Раба, Нухан, Эренхай), — рассказали в пресс-службе Управления.

Эти названия являются часть исторического и культурного наследия. Каждое название отражает характерные признаки географического объекта и местности. Сейчас государственный каталог содержит почти 20 тысяч наименований. Среди них реки, ж/д станции, горы, болота и многое другое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромная переправа до острова Ольхона работает по расписанию.