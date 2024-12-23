44 незарегистрированных географических объектов выявили в Ольхонском районе

В Ольхонском районе выявили 44 незарегистрированных наименования географических объектов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по Иркутской области.
— Сейчас все официально зарегистрировали и внесели в государственный каталог географических названий. Среди них 12 мысов (Хобой, Хара-Хушун, Шунтэ-Правый, Шунтэ-Левый и другие), 13 заливов (Нюрганская Губа, Шунтэ, Уланур), четыре горные вершины (Толгой, Раба, Нухан, Эренхай), — рассказали в пресс-службе Управления.
Эти названия являются часть исторического и культурного наследия. Каждое название отражает характерные признаки географического объекта и местности. Сейчас государственный каталог содержит почти 20 тысяч наименований. Среди них реки, ж/д станции, горы, болота и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромная переправа до острова Ольхона работает по расписанию.